Die achte Auflage des Sommernachtslauf in St. Margarethen bei Knittelfeld organisiert von der Gemeinde, dem Team WipfelwanderWEGLAUF sowie Doris und Uwe Zitzenbacher von der Judenburger Sporteventagentur EvenDZ geht als bisherige Rekordveranstaltung in die Geschichte ein. Rund 150 Kids haben nämlich in den unterschiedlichen Kategorien wie 100m-Windelmeile, 400m-Bambinisprint und 1000m-Schülerläufe für einen Teilnehmerrekord in den Kinder- und Schülerklassen gesorgt.