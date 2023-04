Im Dienste des Vereins UHK Krems steht der Murtaler Goalie Thomas Eichberger. Die sportliche Bilanz des 29-jährigen Tormannes im ersten Quartal 2023 kann sich auf allen Ebenen sehen lassen: "Im Jänner hat es persönlich mit der Wahl zum besten Goalie beim Yellow Cup mit dem Nationalteam in der Schweiz schon erfolgreich angefangen. Dass wir uns mit dem Team frühzeitig für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland qualifiziert haben, ist natürlich auch super." In der Meisterschaft laufe es mit dem Verein ebenfalls gut.