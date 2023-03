Nachdem die bisherigen Bemühungen keinen Erfolg brachten, hat die Gemeinde Obdach nun an höherer Stelle ihre Forderung deponiert: Bürgermeister Peter Bacher traf gemeinsam mit Unternehmer Florian Hampel Landeshauptmann Christopher Drexler. Wie berichtet, haben sich die Energiepreise zuletzt mehr als verdoppelt und das, obwohl das Heizwerk in Obdach vorwiegend mit Biomasse betrieben wird. Seitens des derzeitigen Betreibers, der Energie Steiermark, argumentiert man mit der Energieknappheit rund um den Ukrainekrieg. "Wir haben mit Christian Purrer von der Energie Steiermark ein Gespräch geführt. Dabei hat er gemeint, wer sich die Preise nicht leisten kann, soll sich an die Caritas wenden", erzählt Bürgermeister Bacher kopfschüttelnd.