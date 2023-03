Durch das Projekt "Technik in den Betrieben der Region" lernen steirische Gymnasien mehr über regionale Leitbetriebe, Abläufe in Industriebetrieben und berufliche Möglichkeiten. Am 1. März waren 25 Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Knittelfeld zu Gast bei der Austria Email AG mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld.