Auf die Piste begaben sich Ende Februar rund 270 Mitglieder der Landjugend, denn: Am Lachtal wurde zu den Landeswinterspielen der Landjugend Steiermark geladen. Dabei überzeugten vor allem die Mitglieder der Landjugend-Bezirke Voitsberg, Murau und Graz Umgebung. In 8 Disziplinen gab es 20 Medaillenentscheidungen - die Sportlerinnen und Sportler aus Murau dürfen sich nun Bezirkssieger nennen. Mit einem respektablen Vorsprung von 106 Punkten gelang der Sieg in der Bezirkswertung. Auf dem zweiten Platz landete Judenburg vor Voitsberg.