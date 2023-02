Rein optisch ist die Verwandtschaft nicht auf den ersten Blick erkennbar: Skeptisch blicken die drei Bergschaf-Lämmer – einmal in Schwarz, einmal in Weiß und einmal gescheckt – bei ihrem ersten Fototermin in die Kamera. Die Drillinge kamen vor rund drei Wochen zur Welt und gehören Franz Enzinger, besser bekannt als "Howjouli" von den "Stohli's". Beim ehemaligen Gasthaus "Schnürer" in Judenburg wachsen die Drillinge nun mit Mutterschaf "Mia" auf.