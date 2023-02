Sparen, sparen, sparen ist aktuell und in Zukunft in der Stadtgemeinde Judenburg angesagt. Das wurde auch bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am 9. Februar 2023 deutlich, wo der Prüfbericht der Gemeindeaufsicht und seine Folgen einmal mehr im Mittelpunkt standen. Wie berichtet, stellte die Gemeindeaufsicht der Stadtgemeinde das Prädikat "prekär" aus, was die wirtschaftliche Lage angeht - die Stadt muss nun handeln. Zuerst einmal müssen die rund 350 Punkte des Prüfberichts abgearbeitet werden: "Zwei Drittel der Punkte sind beantwortet", so Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ).