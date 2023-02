In der letzten Landtagssitzung wurde das steirische Behindertengesetz angepasst. Damit ist die Grundlage für einen Regress (Rückersatz) für mobile Leistungen in der Behindertenhilfe gefallen, so Soziallandesrätin Doris Kampus. "Alle Menschen mit Behinderung werden gleich und fair behandelt. Und unser Ziel, Menschen mit Behinderung mobil vor stationär zu betreuen, wird damit auch unterstützt."