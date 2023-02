Dem Verkauf von Gemeindeliegenschaften einen Schritt nähergekommen ist die Stadtgemeinde Zeltweg am Donnerstag, 2. Februar, bei der Sitzung des Gemeinderats. Ohne Emotionen verlief diese Sitzung, wie auch zu erwarten war, freilich nicht. Zwischenrufe, viele Fragen, Diskussionen – mitunter alles gleichzeitig ...



Eines vorweg: Genehmigung von Kaufvertrag und Haftungsübernahme sowie die Verwendung des Verkaufserlöses sind nun beschlossene Sache, einstimmig verliefen die Beschlüsse wenig verwunderlich aber nicht. Geplant ist der Verkauf von 117 Wohnungen und 25 Garagen. Bis Ende November sind acht Angebote eingegangen – gehen sollen die Objekte an die gemeinnützige Baugenossenschaft Gebös, die ihren Sitz in Niederösterreich hat. Der Kaufpreis liegt bei rund 3,7 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen die weiteren Gemeindeliegenschaften saniert werden, 426 Wohnungen bleiben im Eigentum der Gemeinde.