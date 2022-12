Um die Finanzen dreht es sich traditionell bei den letzten Sitzungen der Gemeinderäte im Jahreslauf, so auch in der Stadtgemeinde Zeltweg. Die Mandatare beschäftigten sich am 15. Dezember mit Voranschlag, mittelfristigen Finanzplan und Co. Der geplante Verkauf von Gemeindeliegenschaften (wir berichteten) wurde ebenfalls ausgiebig thematisiert.