"Das ist die zweite Eröffnung innerhalb eines Jahres für mich", sagt Manu Mathew. Denn: Vor einem Jahr machte er sich in der Ukraine mit einer Ayurveda-Praxis selbstständig – um nur einen Monat später, im Februar 2022, seine Arbeit aufgrund des Krieges in der Ukraine niederzulegen müssen. Nun eröffnete der gebürtige Inder in der Judenburger Burggasse 25 sein "Thulasi Ayurveda Massage Center". Mathew und seine Frau Julia bedankten sich sichtlich gerührt bei den Anwesenden und allen, die ihnen seit ihrer Ankunft im Murtal geholfen haben: "Danke, dass ihr mir geholfen habt, meinen Traum zu verwirklichen." Indische sowie österreichische Snacks und ein Feuerritual rundeten die Eröffnungsfeier am 14. Jänner ab.