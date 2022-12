"Ein Auffangnetz für all jene schaffen, die von der Teuerung in besonderem Maße betroffen sind" will die Marktgemeinde Neumarkt. Deswegen wurde gemeinsam mit dem E-Werk Neumarkt ein Fonds über 60.000 Euro installiert, um "soziale Härten zu mildern". Per amtlicher Mitteilung wurden die Bürgerinnen und Bürger über diese Maßnahme informiert: "Die Ausgabe der finanziellen Mittel erfolgt zielgerichtet, diskret und individuell anhand einer objektiven Erhebung durch die Caritas."