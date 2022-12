Mit 16 Weltcuprennen innerhalb eines Jahrzehnts gehört die Winterleitenbahn weltweit zu den gefragtesten Natureiskanälen. Das ist natürlich OK-Chef Hubert Götschl und seinem fleißigen Mitarbeiterstab des SC Obdach – unterstützt durch unzählige regionale Sponsoren – zu verdanken. Was das Veranstalten und Organisieren internationaler Rennen sowohl im Nachwuchs als auch in der Eliteklasse betrifft, sind Götschl und Co. immer gern gesehene Partner des internationalen und nationalen Rodelsportverbandes.