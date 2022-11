"Wir sind stolz darauf, dass wir die erste Brauerei sind, die einen modernen Bockbieranstich vor über zehn Jahren gewagt hat. Wir freuen uns, dass unser Konzept sich großer Beliebtheit erfreut", so Josef Rieberer, Geschäftsführer der Brauerei Murau. Am 21. Novemer war es wieder soweit: Nach dreijähriger Pause wurde in Kooperation mit dem Netzwerk "Kraft. Das Murtal" im Dom im Berg in Graz zu einem Bockbieranstich der etwas anderen Art geladen.