Es ist die Oscar-Verleihung der heimischen Gastro-Szene: Druckfrisch liegt der Gourmetguide Gault & Millau auf dem Tisch, in ihm zu finden sind 762 anonym bewertete österreichische Haubenlokale. 108 Betriebe sind es in der Steiermark, darunter auch einige überraschende Newcomer. Einer davon kann sein Glück noch gar nicht fassen: "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet! Wir haben uns weder angemeldet noch irgendwie davon gewusst. Das war ja gar nie unser Ziel", lacht Mario Kaura, der seit 2020 das Restaurant "Arkadia" in Judenburg führt.