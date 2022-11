Die Kinder sind aus dem Haus, der Familienhund Loki hat das Zeitliche gesegnet und wurde im Garten zur letzten Ruhe gebettet. Daher haben Doris und Martin Rothemund sich schweren Herzens dazu durchgerungen, das schmucke Eigenheim am Stadtrand zu verkaufen. "Ein anständiges Haus für anständige Menschen", so beschreibt es Hausherr Martin Rothemund. Endlich haben sie ein junges Paar - Mona und Linda - gefunden, dem sie es guten Gewissens überlassen wollen: Noch kinderlos, scheinen diese jedoch das Haus zu schätzen und planen selbst, dort künftig ihre Adoptiv-Kinder aufwachsen zu sehen. "Das machen die jungen Leute heute so", erklärt Doris ihrem Mann die Adoption - angesichts der Gleichgeschlechtlichkeit des jungen Paares müssen beide jedoch schlucken.