Vom ehemaligen "Gesinde-Haus" ist am Wieserhof nichts mehr zu sehen: Mit den Abrissarbeiten am alten Hofladen des Alpaka-Bauernhofes in St. Peter ob Judenburg wurde erst im April begonnen, schon in Kürze wird die neue, moderne "Auszeit-Box" offiziell eröffnet. "Es ging alles ganz schnell, wir können es selbst noch immer nicht glauben", ist Hof-Herrin Heidi Liebminger sichtlich begeistert. Die 20 Alpakas der Familie blieben von den Umbauarbeiten gänzlich unbeeindruckt - sie grasen auf einer Weide, die direkt an die neuen Räumlichkeiten angrenzt.