Es ist eine der außergewöhnlichsten, aber auch beliebstesten Lauf-Locations in der Steiermark: Regelmäßig verwandelt das Team des "Businesslaufes" rund um Norbert Wastian den Red Bull Ring in Spielberg zur Laufstrecke, lockt damit Hunderte (Hobby-) Läufer aus Nah und Fern an. Nach Corona-bedingten Absagen stellt man heuer zum dritten Mal den Sport in den Dienst der guten Sache: Am 2. Dezember um 16 Uhr findet auf der Rennstrecke ein Benefizlauf statt. "Es geht nicht um sportliche Höchstleistungen, wir wollen gemeinsam Gutes tun", erklärt Veranstalter Wastian.