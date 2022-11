Nachdem im letzten Jahr der Arzt Fritz Seidl in der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg nach 38 Jahren im Dienst in den verdienten Ruhestand getreten ist, wurde seine Arztpraxis im Ortsteil St. Lorenzen nicht mehr gebraucht. Diesen Umstand haben einige Personen aus der Region aufgegriffen - ein Team um Kathrin Seidl, Tochter des Arztes, hat sich entschlossen, in der leer stehenden Arztpraxis ein Zentrum für ganzheitliche Gesundheit einzurichten. Es nennt sich "Haus der Begegnung".