Was ist los mit dem Ziegelteich im Grenzgebiet von Knittelfeld und Kobenz? Diese Frage stellt sich eine verärgerte Anrainerin auf Facebook: Dieser sei kaum mehr zugänglich, Enten suche man vergeblich, dafür gebe es "Schildkröten oder Goldfische, die Leute einfach aussetzen (...) der Müll ist, was noch bleibt, vom schönen Teich und Umgebung." Sie habe sich selbst bereits um Verbesserung bemüht, lautet es weiter in dem Kommentar. "Wenn man an Gemeinden schrieb, dass es Vandalismus gab (Bank oder Mülleimer im Wasser etc.) erhielt man keine Antwort, auch wegen der Wasserqualität hat man reklamiert, aber es sind ja nur Enten die nun nicht mehr kommen." Auch einen Verbesserungsvorschlag hat die Dame parat: "Für ältere Menschen, die das Naherholungsgebiet gerne nutzen, ob mit Rollator, Rollstuhl (...) sollte man wieder Bänke aufstellen, damit man eine Pause einlegen kann. Es wäre schön, auch für die Menschen etwas zu tun, die nicht mehr mit Mountainbikes fahren können."