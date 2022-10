Im Rahmen einer Pressekonferenz am 25. Oktober präsentierten FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek und der Gesundheitssprecher des Freiheitlichen Landtagsklubs Marco Triller gemeinsam mit den beiden Bezirksparteiobmännern Wolfgang Zanger (Murtal) und Thomas Auer (Murau) die neue Kampagne der FPÖ Steiermark. Unter dem Titel "Gesundheitssystem retten – Versorgung für alle Steirer sichern" wollen die Freiheitlichen mittels einer Petition an den Landtag Steiermark Unterschriften sammeln, um Verbesserungen in der steirischen Gesundheitsversorgung zu erzielen. "Die Probleme im Gesundheitswesen haben sich seit Jahren abgezeichnet, wurden von den politischen Entscheidungsträgern jedoch nicht ausreichend ernst genommen", so Kunasek. "Mit unserer Aktion wollen wir den Druck auf die steirische Landesregierung erhöhen und Bürger dazu bewegen, für bessere Rahmenbedingungen im medizinischen Bereich zu unterschreiben", verweist Kunasek auf die Petition, welche unter www.fpoe-stmk.at abrufbar ist.