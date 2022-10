Im AK-Saal in St. Egidi

Stadtgemeinde Murau lud zur Bürgerversammlung

Am Mittwoch, 12. Oktober, lud die Stadtgemeinde Murau zur Gemeindebürgerversammlung in den AK-Saal in St. Egidi. Das Interesse war groß. Präsentiert wurden Umbaupläne, Investitionen im Schul- und Infrastrukturbereich.