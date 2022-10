Josef Wallner ist nicht der Typ, der so einfach aufgibt. "Aber da, da hat's mir das Ladl runtergehaut. Da hab' ich gedacht: So, jetzt sperrst du zu", erzählt der Landwirt aus Krakauschatten im Bezirk Murau. 25 bis 30 Kühe stehen auf seinem seit 1486 in Familienbesitz befindlichen Betrieb, mit der Milch wird "Zurück zum Ursprung", die Biomarke von Hofer, beliefert. Dazu eine kleine Hofsäge. "Nichts Großes, für uns passt es." Nachsatz: "Es hat immer gepasst." Jetzt liegt vor Wallner ein Schreiben seines Energieanbieters. "Ihr neuer Teilbetrag" ist der fett gedruckte Betreff.