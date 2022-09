Ein kleines, unscheinbares Holzhäuschen steht inmitten des riesigen Geländes der IBS Paper Performance Group in Teufenbach. Was hat es mit diesem Gebäude inmitten moderner Bürotürme und Maschinenhallen auf sich? Es handelt sich um das Elternhaus von Unternehmer Klaus Bartelmuss. Hier ist er auf zwölf Quadratmetern Wohnfläche mit sechs Personen aufgewachsen. "Es gab ein Plumpsklo und kein Wasser. Ich wusste schon als Kind, dass ich das nicht ewig will", erzählt Bartelmuss. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der IBS Holding GmbH mit Zentrale in Teufenbach. Ausgehend von dem kleinen Holzhäuschen hat er das Unternehmen zu einem weltweit agierenden Konzern aus- und aufgebaut. Hergestellt werden Produkte und Lösungen für die Papier- und Zellstoffindustrie. Neben den drei österreichischen Betriebsstätten bestehen Niederlassungen in Deutschland, Liechtenstein, Finnland, USA, Kanada, Singapur, Indonesien, Japan, China und Brasilien. 35 Patente nennt Bartelmuss sein Eigen, 750 Mitarbeiter weltweit arbeiten in dem Unternehmen, welches auf stolze 150 Millionen Euro Umsatz blicken kann.