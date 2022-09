Eröffnung wurde in Knittelfeld gefeiert: Mit Nicole Wechselberger hat sich eine neue Tierärztin in der Stadtgemeinde angesiedelt. In ihrer Praxis am Ingeringweg 4 betreut sie ab sofort Kleintiere. Die Tierärztin bietet von Röntgen über Blutuntersuchungen, Kastrationen und Impfungen unterschiedliche Behandlungsmethoden an. Auch das Chippen von Kleintieren wird angeboten. Gemeinsam mit den Ordinationsassistentinnen Alexandra Moitzi und Irene Spadiut lud sie zu einer Eröffnungsfeier.