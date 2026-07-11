Nicht mehr einen, sondern zwei große Disco-Standorte betreiben Daniel Ebner und Patrick Schaberreiter. Nachdem sie vor einem halben Jahr neben der Event Fabrik Niklasdorf das ehemalige Bollwerk Graz übernahmen und als Event Fabrik Graz zum hippen Partytempel aufbrezelten, haben sie wesentlich mehr um die Ohren – aber auch großen Erfolg, wie sie erzählen.

Als komplette Neulinge gestartet

„In Graz haben wir als komplette Neulinge angefangen. Das war die erste Zeit sehr herausfordernd, weil wir noch überhaupt nicht gewusst haben, wie unsere Gäste ticken und was sie sich von uns wünschen“, erzählen Ebner und Schaberreiter. So habe man in den ersten Wochen abgecheckt, welche Art von Events funktionieren und welche nicht so gut ankommen und habe sich Schritt für Schritt dem optimalen Angebot angenähert. Nun laufe alles auf stabilem Niveau.

Auch das passende Personal zu finden, um die fixen zwei Öffnungstage am Freitag und am Samstag plus punktuelle Öffnungen zu speziellen Events bespielen zu können, sei alles andere als einfach gewesen, erinnern sich Ebner und Schaberreiter. „Mittlerweile hat sich aber alles sehr gut eingespielt und unsere harte Arbeit hat sich gelohnt.“

Seit einem halben Jahr sind Patrick Schaberreiter und Daniel Ebner auch die Chefs der Event Fabrik Graz © Zeitgeist Production

Man habe sehr treue Stammgäste am Standort der Event Fabrik Graz: „Wir merken, dass in Graz wieder deutlich mehr jüngere Leute zu uns kommen und generell wieder fortgehen“, so Ebner und Schaberreiter. Nach der Coronapandemie hätten sie den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen „das Fortgehen verlernt“ hätten.

Es sei auch ein Irrtum zu glauben, dass man es in der Nachtgastronomie einfacher habe, sich wirtschaftlich zu behaupten, wenn es weniger Mitbewerber gibt: „Das glatte Gegenteil ist der Fall.“ Und zwar auch deshalb, weil die Gäste durchaus höhere Erwartungen hätten, als früher an eine größere Nachtgastro-Landschaft.

Großer Umbau in der Sommerpause

In der Sommerpause werde nun in der Event Fabrik in Graz kräftig investiert und umgebaut – wie auch am Standort Niklasdorf. In Graz werte man nicht nur die Technik auf und führe Sanierungen durch. „Wir werden aus zwei Bereichen der Disco wieder drei machen, wie das vor unserer Übernahme auch gewesen ist“, so Ebner und Schaberreiter.

Dadurch, dass die vielen jüngeren Gäste früher in die Disco strömen würden, seien sie tendenziell auch früher wieder dahin: „Wir ziehen jetzt wieder einen dritten, kleineren Teil ein. Dieser sieht auch noch in den frühen Morgenstunden noch voll aus, wenn der Hauptbereich der Disco schon zu ist.“

Auch in der Event Fabrik Niklasdorf laufen in der Sommerpause Bauarbeiten. „Die ehemalige Cuba-Bar, die wir bis jetzt gar nicht genutzt haben, wird in einen eigenen Bereich im chilligen Boho-Style umgebaut. Man soll sich dort miteinander unterhalten können, ohne die Disco komplett zu verlassen“, erklären Ebner und Schaberreiter.

Neuer Boho-Floor bereits fertig

In dem Boho-Floor-Bereich soll es etwas leisere Musik geben und eine eigene Cocktail-Karte. Außerdem Schaukeln statt Barhocker, Viel Grün sowie Dekoelemente aus Holz und Rattan. „Wir sind mit dem Umbau praktisch fertig. Heuer werden wir außerdem unsere Opening-Party in Niklasdorf am Samstag, dem 8. August, wieder etwas früher ansetzen als im Jahr davor.

Die frühere Cuba-Bar war lange Zeit vollkommen unbenutzt © Zeitgeist Production

Am Main Floor werde man auch einige neue gestalterische Akzente setzen. So werde der DJ voraussichtlich an einer anderen Stelle platziert werden. Am Konzept mit den verschiedenen Events, die jeweils spezielle Fans ansprechen sollen, halte man aber fest. „Es wird wieder eine Menge Live-Acts geben – von Rap, Deutschrap über Hard Style bis Balkan.“

Appell an die Kommunalpolitik

Einen Appell haben Ebner und Schaberreiter auch an die Kommunalpolitik: „Es gibt nahezu keine Möglichkeit, kostengünstig und einfach rund um die Uhr zu uns in die Event Fabrik nach Niklasdorf zu kommen“, bemängeln sie. Das wäre ihren Gästen und ihnen selbst ein sehr großes Anliegen. Sie würden sich wünschen, dass sich die Veranwortlichen dieses Themas offensiv annehmen.