Es ist vollbracht - oder sollte man besser sagen "voller Pracht"? Die Region ist bekannt für ihren prächtigen Blumenschmuck. Dafür regnete es am 21. September im Rahmen der "Flora 22" in Fernitz-Mellach Gold und Floras als Auszeichnung. 37.000 Steirerinnen und Steirer waren auch dieses Jahr wieder dabei, Blumenliebhaberinnen und -liebhaber aus dem ganzen Land haben die Steiermark wieder in ein Blumenmeer verwandelt.