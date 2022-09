In der Marktgemeinde Mühlen erinnert man sich alljährlich Ende September – die letzten beiden Jahre ausgenommen – an die Verleihung des Marktrechtes im Jahre 1445. Damals hatte der Gutsherr Otto von Silberberg von König Friedrich für den Ort Mühlen das Marktrecht zugesprochen bekommen. Seither wird am Samstag nach Michaeli gefeiert, nun ist es am 24. September wieder so weit. Organisiert wird das Fest von der Dorfgemeinschaft in Mühlen, wo sich nahezu alle Vereine beteiligen. Obmann der Vereinsgemeinschaft ist Stefan Panzer.