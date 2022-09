"Geld kann man kaum besser als in die Bildung investieren. Es ist eine Investition in die Zukunft", so Arno Martetschläger, Direktor der HTL Zeltweg. In den kommenden Jahren soll kräftig in die Schule investiert werden - geplant wurde mit rund vier Millionen Euro, doch das wird aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen nicht reichen, wie bei der Projektpräsentation am 15. September kundgetan wurde. Man rechnet eher mit fünf Millionen Euro aufwärts.