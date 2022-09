Für andere da sein - so einfach und doch so komplex ist die Aufgabe des Hospizvereins. Quer durch die Steiermark gibt es 900 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, in vielen Regionen gibt es eigene Gruppen. So auch in Judenburg, Knittelfeld und Murau. Unterstützung wird überall gebraucht, erzählt Ingrid Neuper, Teamleiterin aus Judenburg. "Viele von uns sind selbst schon älter, wir bräuchten dringend neue Kolleginnen und Kollegen."