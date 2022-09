Der ÖKB Bezirksverband Murau (Kameradschaftsbund) veranstaltet seit mehreren Jahren einen Bezirkswandertag. Für 2022 zeichnete der Ortsverband Schönberg-Lachtal mit Obmann Karl Sterner für die Organisation verantwortlich. Rund 130 Frauen und Männer versammelten sich am 3. September am Dorfplatz in Schönberg: Zwei Wanderrouten (4,5 oder 2,7 Kilometer) standen zur Wahl. Die Teilnehmer freuten sich einerseits, abseits des Alltages in schöner Natur zu wandern, andererseits auch über persönliche Begegnungen mit anderen ÖKB-Mitgliedern aus dem Bezirk Murau. Viele Wanderer nutzten auch die Gelegenheit, das Museum im "Stockerhaus" zu besichtigen. Für Speis und Trank wurde ebenfalls gesorgt. Bezirksobmann Manfred Pfandl bedankte sich beim Ortsverband Schönberg für die Durchführung mit einem Präsent. Eine Musikgruppe aus Schönberg sorgte für musikalische Unterhaltung bis in die Abendstunden.