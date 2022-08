18 Bäume sind schon fix reserviert: Wie berichtet plant das Unternehmen "Klosterwald" direkt am Ufer des Ingeringsees in Gaal einen Urnenfriedhof im Wald. Der Betrieb steht im Eigentum der katholischen Kirche und wurde 2019 gegründet. Fünf Waldfriedhöfe gibt aktuell es in Niederösterreich, pro Woche verzeichnet man bis zu 15 Beisetzungen. Ursprünglich hätte der steirische Waldfriedhof schon im Frühling eröffnen sollen, die Genehmigungsverfahren dauerten aber an. "Nun hat die Abnahme vor Ort stattgefunden, die Genehmigung wurde von der BH erteilt", erklärt Betriebsleiter Axel Baudach.