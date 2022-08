Wer das "Hotelpupik" in St. Lorenzen bei Scheifling besucht, kommt an "Hotelier" Heimo Wallner nicht vorbei. Er selbst bezeichnet sich als Künstler-Kurator und "Mädchen für alles" des "Hotelpupik". Wallner ist in Stadl an der Mur geboren, studierte Kunst in Wien, war danach auf der Suche nach einem Atelier - fündig wurde er in der Schwarzenberg'schen Meierei in Schrattenberg, die er 1988 pachtete.