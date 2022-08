Am 31. Juli fand im Hotel und Restaurant Seetalblick in St. Wolfgang am Zirbitzkogel die Vorauswahl der Zirbenhoheiten statt. Zehn Bewerberinnen hatten sich im Vorfeld beworben, Zirbenprinzessin oder Zirbenkönigin zu werden. Bei der Vorauswahl hatte die Jury, welche aus Vertretern des Tourismus, des Zirbenfestes und der Ausstatter bestand, die Möglichkeit, sich in Einzelgesprächen ein Bild von den Bewerberinnen zu machen. Alle angetretenen Bewerberinnen begeisterten die Jury mit ihrem Wissen rund um die Zirbe und das Murtal, über ihre Einstellung zur Tracht und Tradition und ihr professionelles Auftreten. Umso schwieriger war die Entscheidung.