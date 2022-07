Ein Prachttaucher, welcher 2004 am Auerlingsee Station machte und nicht wieder entweichen konnte, jedoch am Tag seiner Evakuierung unauffindbar war, inspirierte Sabine Maier zu ihrer Kunstinstallation im St. Lambrechter Fischkalter. Die Fische aus den umliegenden Gewässern wurden hierhergebracht, um sie in der Nähe der Stiftsküche unterzubringen. Nun wird dort eine Ausstellung wiederbelebt, die 2012 das erste Mal stattgefunden hat.



Das Projekt heißt „Ab und zu wandern“, die künstlerischen Masterminds von damals -Sabine Maier und Daniel Lercher - sind gerade dabei, die Installation wieder herzustellen. "Die aktuelle Situation hat uns angeregt, dieses künstlerisches Zeichen zu setzen und in aufgewühlten Zeiten einen Raum der Ruhe und des Innehaltens zur Verfügung zu stellen", sagt Pater Gerwig Romirer. Damals war die Abwanderung in der Region der Aufhänger, durch den Krieg in der Ukraine hat das Thema „Flucht“ eine dramatische Revitalisierung erlebt.