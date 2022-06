Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28. Juni in der Gemeinde Lobmingtal. Aus noch unbekannter Ursache verlor gegen 05.50 Uhr ein in Richtung Kleinlobming fahrender Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, überschlug sich und kam seitlich auf einer Wiese zum Stillstand.