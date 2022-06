Die Unfallursache ist noch nicht bekannt, nur so viel ist klar: Der Alkoholtest beim Unfalllenker verlief negativ. Was zum Unfallhergang fix ist: Ein 39-Jähriger kam Freitagabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in St. Veit in der Gegend (Bezirk Murau) rechts von der Fahrbahn ab, stürzte über eine steil abfallende Böschung, überschlug sich und blieb nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegen.