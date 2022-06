"Ein guter Tag ist es, wenn ich überhaupt keine Maschinen brauche", schmunzelt Siegfried Salchenegger. Sein Fuhrpark steht in einem hölzernen Unterstand am Bergbauernhof in Perchau am Sattel. "Kein Traktor ist jünger als 40 Jahre, den Anhänger da habe ich selbst gebaut." Fast liebevoll streicht der Landwirt über sein "fahrendes Freilichtmuseum". Seit er mit seiner Freundin die Bewirtschaftung des elterlichen Hofes übernommen hat, hat sich viel getan am "Moar in Gstein". "Andere investieren in Maschinen, ich habe verkauft. Obwohl wir gut ausgestattet waren", erzählt Salchenegger.