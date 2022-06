Es fällt auf: In den Straßen der Region sind immer mehr Menschen mit E-Scootern unterwegs. Das Gefährt kommt langsam bei uns an, warum auch nicht: Die Reichweiten sprechen dafür, dass man im ländlichen Bereich dieses Fortbewegungsmittel nutzt. Vor allem, wenn es das Auto ersetzt, denn dann kommt auch die Umweltfreundlichkeit ins Spiel.



Die E-Scooter sorgen aber nicht nur für Begeisterung. Es war ja schon bisher so, dass man sich (als Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer usw.) gerne über andere Verkehrsteilnehmer aufgeregt hat. Mit dem E-Scooter ist ein weiteres Ärgernis auf den Straßen unterwegs, denn auch die Lenker dieser Fahrzeuge halten sich nicht an alle Verordnungen.



Allein: Sich über andere Verkehrsteilnehmer zu ärgern, bringt wenig. Alternativ könnte man sich selbst einfach etwas mehr Rücksichtnahme verordnen. Das schadet nicht. Im Straßenverkehr lauern ohnehin genügend Gefahren.