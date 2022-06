Sind wir kompetent genug? Können wir das überhaupt? Was werden die Nachbarn denken? "Frauen stehen sich im Leben oft im Weg - sie sabotieren sich selbst", sagt Waltraud Zika. Die gebürtige Wienerin lebt und arbeitet seit 20 Jahren im Bezirk Murau, ist Allgemein- und Arbeitsmedizinerin sowie Psychotherapeutin. Aus ihrer Erfahrung sagt sie: "Am Land sind die traditionellen Rollenbilder noch viel stärker verhaftet als in der Stadt."