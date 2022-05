Es tut sich was in Zeltweg: Zwischen den zwei Mateschitz-Häusern Café Wasserturm und Hotel Steirerschlössl sind die Bagger aufgefahren, es wurden Hügel aufgeschüttet, Dutzende Bäume gepflanzt, Wege angelegt und mehr. Die groben Arbeiten werden in Kürze abgeschlossen sein, in rund einem Monat soll das "Arboretum" dann öffentlich zugänglich sein. Wie berichtet sollen auf dem zweieinhalb Hektar großen Gelände zwischen den Gastrobetrieben rund 1100 teils seltene Pflanzen - Bäume und Sträucher - gesetzt werden.