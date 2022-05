Es summt und brummt. Nein, wir befinden uns nicht in einer Imkerei, sondern im Erlebnisbad Judenburg. Die Geräusche kommen von Rasenmähern und Kompressoren, die allerhand putzen, pumpen, schneiden, dem Außenbereich des Schwimmbads einen letzten Schliff verleihen. Natürlich war man auch hier vom gelben Fichtenblüten-Schleier der letzten Tage nicht sicher: „Das putzen wir täglich weg, damit für die Eröffnung alles tipptopp ist“, so Dieter Wallner, Leiter und Bademeister des Erlebnisbads. Am 26. Mai um 9 Uhr beginnt hier die Freibadsaison.