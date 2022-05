So tickt die junge Landwirtschaft. Das ist das Motto der diesjährigen "Woche der Landwirtschaft", die der jungen Generation auf den heimischen Höfen gewidmet ist. Am 10. Mai ging es dafür nach St. Peter am Kammersberg zum Hof des Jungbauern David Bischof. Er hat sich vorgenommen, den elterlichen Betrieb als Vollerwerbsbauer weiterzuführen. Auf dem Hof wird Viehzucht mit Milchproduktion sowie ein großer Legehennenstall für Eierproduktion betrieben. Bischof rückt das Tierwohl in den Fokus und glaubt, die Gesellschaft ist bereit, dafür einen besseren Preis zu bezahlen.