Ein besonderes Konzert findet am Mittwoch, 11. Mai, um 19.30 Uhr im Kulturhaus Knittelfeld statt. Das Kammerorchester Accento bringt unter der Leitung von Lore Schrettner zwei Meisterwerke der italienischen Barockmusik zur Aufführung. So wird das Violoncellokonzert in c-moll, RV 401 des venezianischen Barockmeisters Antonio Vivaldi aufgeführt, in dem der gebürtige Knittelfelder Cellist Klaus Steinberger den Solopart spielen wird.