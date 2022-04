Das Thema trifft offenbar einen Nerv der Zeit: Von 5. bis 6. Mai findet in Murau das achte Energiecamp in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark statt. "Wir sind mit 140 Anmeldungen aus ganz Österreich komplett ausgebucht, die Nachfrage ist riesig", freut sich Veranstalter Harald Kraxner von der Holzwelt. An zwei Tagen finden hochkarätig besetzte Vorträge rund um das Thema Holz und Energiewende statt, dazu gibt es Exkursionen, Kamingespräche und mehr.