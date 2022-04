Ein Streit wäre einer jungen Frau in Zeltweg fast zum Verhängnis geworden: Gegen sechs Uhr früh kam es am Sonntag (24. April) in einem Einfamilienhaus zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, darunter auch eine 19-jährige Murtalerin und ihr türkischer Bekannter. Der Mann (27) verließ anschließend die Örtlichkeit.