Mit einem Schlag waren alle Gelder weg. Das Ende des Bergbaus 1978 in Fohnsdorf gehört zu den einschneidendsten Ereignissen in der Historie der Bergkapelle Fohnsdorf. In mehrerlei Hinsicht: Plötzlich waren keine finanziellen Mittel mehr da, der Verein konnte nicht mehr als Werkskapelle geführt und musste umstrukturiert werden. Außerdem waren die Mitglieder plötzlich nicht mehr nur im Bergbau, sondern in unterschiedlichen Betrieben tätig.