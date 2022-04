Das traditionelle Osterkonzert des Musikvereins St. Marein bei Neumarkt in der Thomas Schroll Halle begeisterte die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Verein zählt fast 70 Musikerinnen und Musiker, Kapellmeister ist Werner Kainz. Außerdem erklangen im Rahmen des Konzerts die herrlichen Stimmen der Sängerrunde Pöllau bei Neumarkt mit ihrer Chorleiterin Monika Lauchard. Für die Moderation sorgte Peter Ehgartner.



Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Würdigung der Verdienste von Kapellmeister Werner Kainz. 40 Jahre leitet er den Musikverein als Kapellmeister, die Marktgemeinde mit Bürgermeister Josef Maier verlieh ihm die Ehrennadel in Gold. Für den Bundesblasmusikverband wurde ihm die Verdienstmedaille in Gold verliehen.