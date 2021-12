In der Arena Fohnsdorf und in den Innenstädten von Knittelfeld und Judenburg ist man mit dem Neustart nach dem Lockdown zufrieden. Arena-Chef ist gespannt auf ersten offenen Sonntag; Geschäftsleute würden 2G nicht kontrollieren.

Feuerwehrleute kontrollieren am einzigen Ein- und Ausgang des Judenburger Christkindlmarktes die Einhaltung der 2G-Regel © Heinz Mitteregger

Es war ein Bilderbuchstart für die Organisatoren des Christkindlmarktes in Judenburg, die der Eröffnung am Sonntagabend angesichts der Coronalage lange Zeit entgegengezittert haben. Die Stadt in Weiß gehüllt, dazu ein großer Andrang und beste Stimmung: "Man merkt schon stark, dass sich die Menschen nach Geselligkeit sehnen", sagt Citymanager Heinz Mitteregger. 2G sei am einzigen Ein- und Ausgang von Judenburger Feuerwehrleuten kontrolliert worden: "Da hatte kein Besucher ein Problem damit." Jene, die wegen eines fehlenden Nachweises nicht hineinkonnten, hätten in kleinen Gruppen außerhalb des Marktgeländes Getränke konsumiert.