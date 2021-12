Facebook

Einen noch größeren Ansturm als bisher (hier 2019) dürfte es beim Grand Prix 2022 in Spielberg geben - sofern das Virus keinen Strich durch die Rechnung macht © GEPA pictures

Vorausgesetzt, das Virus macht nicht einen Strich durch die Rechnung, lässt sich schon jetzt eines voraussagen: Die Region Murtal wird rund um den 10. Juli 2022 in Orange getaucht sein. Mit seinem Weltmeistertitel hat der niederländische Formel-1-Pilot Max Verstappen am vergangenen Sonntag noch einmal einen Buchungsturbo gezündet. "Die Zugriffe auf unsere Webseite sind nach dem WM-Titel stark gestiegen. Schon bisher waren sehr viele Holländer bei uns, doch jetzt wird das Interesse noch wesentlich größer", jubiliert Karl Mayer vom "Pink-Campingplatz", der nur wenige Fußminuten von der Rennstrecke in Spielberg entfernt liegt. Er verbindet auch eine weitere Hoffnung mit dem WM-Sieg von Verstappen, der ja einen Red-Bull-Boliden steuert: "Ich bin sicher, bei Herrn Mateschitz sitzt der Euro durch so einen Erfolg noch ein bisschen lockerer und es wird weitere Investitionen geben, davon wird die Region profitieren."